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Toyota построила настоящий «Котобус» из легендарного мультфильма Хаяо Миядзаки

В 1988 году японский мультипликатор Хаяо Миядзаки выпустил полнометражный фильм «Мой сосед Тоторо», одну из главных ролей в котором исполнил «Котобус» – вымышленный персонаж с лицом улыбающегося кота, телом в форме автобуса и пушистым хвостом.

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