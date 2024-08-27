Мало кто заметил, но это уже тендеция. Никаб нельзя, многожёнство тоже, а теперь ещё и бороды будут брить

Одиссей

по поводу многоженства... намедни наблюдал картину: через пешеходный переход идут трое мигрантов: мужик и 2 женщины-замоташки. Лица, слава Богу, открыты и можно понять, что они примерно одного возраста. На автомате мелькнула мысль: семья: муж и две его жены. Дело в том, что некоторые национальные обычаи настолько въелись в сознание людей, что стали практически неистребимыми. Вот и многоженство... Его не смог победить даже СССР!!! Да, формально в паспорте все было как надо: у мужчины была только ОДНА жена (официальная), а следующие шли через церковный (ну, нет такого слова "мечетный") брак. Жили вместе, на равных условиях, ибо Коран предписывает, чтобы жены были в РАВНЫХ условиях, вплоть до того, чтоб и секс был поровну. Ну, а если одной квартира, например, - то сразу и остальным. Если жили в одном доме (квартире), то, для непосвященных, одна была женой, а остальные - родственницами. А вот детей записывали на ОФИЦИАЛЬНУЮ жену. Именно потому в СССР матери-Героини были в основном из СрАзии. Это предыстория. А в наши времена мигранты едут к нам со своими семьями, в которых огромное, по нашим меркам, количество детей. Да, во многих случаях их количество обусловлено нежеланием и неумением ср.азиатов пользоваться латексными изделиями. Ну, а если все немного по-другому? Смекалистый трудолюбивый и незаменимый мигрант привозит к нам всех своих детей от двух жен и, на выбор, одну из этих жен. Вторая остается дома на хозяйстве, и по ситуации они меняются. Детей получается 5-6, семья разом становится многодетной, наши чинуши усираются от восторга: демография-то растет, выделяют приезжим все возможные блага: маткапиталы, льготные ипотеки, всевозможная соцподдержка и т.д., Мигранты усираются от невиданной (но стимулированной и ожидаемой) щедрости и начинают жить на полученные пособия, уже даже не думая о какой-то работе. Попадались сведения, что ежемесячные выплаты на семьи мигрантов доходят до 100 т.р. Еже раньше откуда-то из Зап.Сибири сообщали, что ежегодно семья мигранта обходится бюджету что-то вроде в 2,5 млн.руб. Говорите, тупые они и ограниченные? аХа!!!!