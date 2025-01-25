БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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308-й как смена СВД

308-й как смена СВД

Наша снайперская пара в зоне СВО, вооружённая снайперскими винтовками, в том числе и самозарядной, под патроны стандартов НАТО В последнее время в инфополе всё чаще появляются сообщения о винтовках отечественного производства, созданных на основе системы Юджина Стоунера под патрон 7,62×51 мм НАТО и активно поступающих в войска или предлагаемых военным.

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