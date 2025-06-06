ШН

Шеин Никита

Ляйен не имеет права на приставку von. Россия, как правопреемница СССР и Российской империи должна поставить вопрос о лишении данной особы баронского титула, которым русский царь Александр Третий наградил ее деда, промышленника Кнопа. Это будет хорошим унижением бесславной евроворовки!