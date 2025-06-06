Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Сийярто потребовал от Брюсселя раскрыть информацию о связи фон дер Ляйен с Pfizer

Сийярто потребовал от Брюсселя раскрыть информацию о связи фон дер Ляйен с Pfizer

Еврокомиссия должна немедленно раскрыть информацию о связях своего председателя Урсулы фон дер Ляйен с фармакологической компанией Pfizer, у которой осуществлялись многомиллиардные закупки вакцины от коронавируса.

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Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Ляйен не имеет права на приставку von. Россия, как правопреемница СССР и Российской империи должна поставить вопрос о лишении данной особы баронского титула, которым русский царь Александр Третий наградил ее деда, промышленника Кнопа. Это будет хорошим унижением бесславной евроворовки!
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