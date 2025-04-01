Парная работа оптоволоконных FPV-дронов по солдатам противника в районе Антоновского моста. На втором фрагменте видео видно как по украинской пехоте сначала влетает один дрон, а через секунду рядом другой.
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Парная работа оптоволоконных FPV-дронов по солдатам противника в районе Антоновского моста. На втором фрагменте видео видно как по украинской пехоте сначала влетает один дрон, а через секунду рядом другой.
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