Уничтожены ракеты и самолеты ВСУ на авиабазе в Ровненской области

В Ровненской области поражены самолеты ВСУ, запускавшие дальнобойные ракеты, и их арсенал. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщает также о присутствии иностранных инструкторов, обучавших украинских пилотов на этой базе.