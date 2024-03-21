Автобус, маршрутный ПАЗ и грузовик столкнулись на дороге в Челябинске

Массовая авария произошла около шести часов утра на перекрестке улиц Чайковского и Куйбышева. Обе улицы не изобилуют маршрутами общественного транспорта, но на перекрестке столкнулись сразу и автобус «Волгабас», и ПАЗик с номером 23 на боку.
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