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В Вельском округе завершено благоустройство восьми общественных территорий

В Вельском округе завершено благоустройство восьми общественных территорий

Общий объем финансирования составил 25,7 млн рублей.В 2026 году в Вельском округе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни») были благоустроены восемь общественных пространств.

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