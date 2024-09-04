Удар нанесён по железнодорожному вокзалу во Львове, кадры взрывов появляются в Сети. Это вокзал — крупный узел снабжения ВСУ и поставок западного оружия.
Удар нанесён по ж/д вокзалу во Львове (ВИДЕО)
Комментарии
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s
sorsw
Давно пора было й...нуть!
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14 час.
Константин Самарин
И что мешало сделать это раньше, когда через этот ж.д. узел шли поставки западного оружия киевской хунте? Чьи интересы лоббировали в Генштабе, не трогая его?
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14 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Давно пора было
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13 час.
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