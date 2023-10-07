Хаммер по-русски из ГАЗ-66

Представьте себе классический Hummer, на котором по Голливуду разъезжает Арнольд Шварцнеггер. Но вот внедорожник паркуется рядом с вами, его боковые двери открываются и… вы видите что-то до боли знакомое и родное.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии