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Цитата дня...

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Цитата дня.Высказывание президента сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна после того, как Шарлю Мишелю из Европейского Союза не удалось просунуть во вчерашнюю совместную декларацию не только осуждения России за "вторжение" на Украину, но даже упоминания украинского конфликта в нужном европейцам контексте.

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Комментарии
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Arkadij Bokov
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9 час.
Лаврентий Палыч Берия
Путиномика- протез идеала &quot;свободного рынка&quot;. Имитация государственности, эрзац демократия. Этакое независимое от народа государство,  народ у нас имеет &quot;сильный совещательный голос&quot;, кроме как тихо мычать &quot;зае..&quot; на кухне больше варинтов донести его до власти нет. Любые требовани к власти себя услышать и потребовать выполнения их же обещаний - в понимании власти уже экстремизм. Власть хочет признавать свои ошибки исключительно как наши преступления. Одно радует, это относится только к нацменам- русским. Титульные нации евреи и таджики к ним не относятся, им позволено то, что не позволено русским  гоям.
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6 час.
Марина Петрова
Если человек по своей сути-предатель, то причем здесь Путин? При любой власти он будет поступать как предатель, согласно пословице-&quot; Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше&quot;. Еще раз убедилась, что почти все спортсмены-предатели. За бабло, за какие-то медальки родину продадут. Ни стыда ни совести у этих людей нет.
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3 час.

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