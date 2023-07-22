ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Цитата дня.Высказывание президента сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна после того, как Шарлю Мишелю из Европейского Союза не удалось просунуть во вчерашнюю совместную декларацию не только осуждения России за "вторжение" на Украину, но даже упоминания украинского конфликта в нужном европейцам контексте.
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Arkadij Bokov
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9 час.
Лаврентий Палыч Берия
Путиномика- протез идеала "свободного рынка". Имитация государственности, эрзац демократия. Этакое независимое от народа государство, народ у нас имеет "сильный совещательный голос", кроме как тихо мычать "зае.." на кухне больше варинтов донести его до власти нет. Любые требовани к власти себя услышать и потребовать выполнения их же обещаний - в понимании власти уже экстремизм. Власть хочет признавать свои ошибки исключительно как наши преступления. Одно радует, это относится только к нацменам- русским. Титульные нации евреи и таджики к ним не относятся, им позволено то, что не позволено русским гоям.
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6 час.
Марина Петрова
Если человек по своей сути-предатель, то причем здесь Путин? При любой власти он будет поступать как предатель, согласно пословице-" Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше". Еще раз убедилась, что почти все спортсмены-предатели. За бабло, за какие-то медальки родину продадут. Ни стыда ни совести у этих людей нет.
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3 час.
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