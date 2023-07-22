Цитата дня...

Лаврентий Палыч Берия

Путиномика- протез идеала "свободного рынка". Имитация государственности, эрзац демократия. Этакое независимое от народа государство, народ у нас имеет "сильный совещательный голос", кроме как тихо мычать "зае.." на кухне больше варинтов донести его до власти нет. Любые требовани к власти себя услышать и потребовать выполнения их же обещаний - в понимании власти уже экстремизм. Власть хочет признавать свои ошибки исключительно как наши преступления. Одно радует, это относится только к нацменам- русским. Титульные нации евреи и таджики к ним не относятся, им позволено то, что не позволено русским гоям.