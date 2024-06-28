Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Народ — за Бастрыкина: стоит ли обижаться на «Государственную дуру»?

Народ — за Бастрыкина: стоит ли обижаться на «Государственную дуру»?

«Вы произошли не от обезьяны, как все остальные граждане. Вы произошли от коровы — туго соображаете».

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Комментарии
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zoubova
Последняя надежда на Бастрыкина..По моему он единственный адекватный мент.который не гребёт бабки от мигрантов
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12 час.
ВК
Вад Кук
Госдума это самое большое надувательство народа сидят татупеды набивают себе карманы и плевать им на народ
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8 час.
АП
Александр Поляничко
Народ за Бастрыкина, а в думе сидят и не знают чем заняться, а серьезные законы отклоняют. Безопасность государства их не беспокоит.
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6 час.

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