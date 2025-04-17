Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Депутат Рады Камельчук: рекламный ролик ВСУ является прямым обманом

Депутат Рады Камельчук: рекламный ролик ВСУ является прямым обманом

Распространяемый украинским министерством обороны рекламный ролик об условиях армейского контракта для 18–24-летней молодежи является «прямым обманом и маразмом», заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

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