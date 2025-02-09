Минобороны потребовало взыскать с Военно-строительной компании более 55 млн рублей

Политика как она есть

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на совокупную сумму более 55 миллионов рублей к публично-правовой компании (ППК) «Военно-строительная компания» (ВСК), начальника филиала которой обвиняют во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа.