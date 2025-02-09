Политика как он...
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Политика как она есть

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Минобороны потребовало взыскать с Военно-строительной компании более 55 млн рублей

Минобороны потребовало взыскать с Военно-строительной компании более 55 млн рублей

Министерство обороны России подало иск в Арбитражный суд Москвы на совокупную сумму более 55 миллионов рублей к публично-правовой компании (ППК) «Военно-строительная компания» (ВСК), начальника филиала которой обвиняют во взятке в крупном размере в рамках гособоронзаказа.

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