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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Топурия проведет титульный поединок на UFC 317 (Колменеро)

Об этом сообщает испанский журналист Альваро Колменеро, ссылаясь на близкий к ситуации источник. «Мне рассказали, что Топурия подерется на Международной бойцовской неделе.

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