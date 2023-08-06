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Врач акушер-гинеколог: Мотивационное анкетирование женщин может способствовать уменьшению числа абортов

Врач акушер-гинеколог: Мотивационное анкетирование женщин может способствовать уменьшению числа абортов

Правильному репродуктивному выбору и сохранению беременности может способствовать мотивационное анкетирование женщин, с такой инициативой выступило "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" при поддержке Минздрава России.

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