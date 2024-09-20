Болеем за наших! Финальные соревнования 40-х сельских спортивных игр стартовали в Волгоградской области Церемония открытия прошла на центральном стадионе в Средней Ахтубе.
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Болеем за наших! Финальные соревнования 40-х сельских спортивных игр стартовали в Волгоградской области Церемония открытия прошла на центральном стадионе в Средней Ахтубе.