Роспотребнадзор рассказал о предотвращении ввоза опасных вирусов из Китая

В ноябре 2024 года между Забайкальем и Маньчжурским таможенным управлением был подписан протокол переговоров, направленный на предотвращение завоза опасных инфекций и обмен информацией по санитарно-эпидемиологической обстановке.
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