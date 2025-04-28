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Трамп рассказал, о чем просил его Зеленский в Ватикане

Трамп рассказал, о чем просил его Зеленский в Ватикане

Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у США больше оружия.фото: president.gov.uaВладимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у США больше оружия, сообщил 28 апреля президент США Дональд Трамп.

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Комментарии
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Стефания Новак
Удивлен и расстроен? А то нацисты бьют по мирным городам и жителям! Его это расстраивает? А то что Израиль &quot;лупит&quot; по Газе и погибают дети?!
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20 час.
Николай Герасименко
&quot;Он удивлён ударами России по У...&quot;! А он не удивлен ударами Салорейха по гражданским объектам РФ 🇷🇺 и террористическим актам в отношении наших военных руководителей?
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20 час.
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