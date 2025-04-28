Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у США больше оружия.фото: president.gov.uaВладимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у США больше оружия, сообщил 28 апреля президент США Дональд Трамп.
Трамп рассказал, о чем просил его Зеленский в Ватикане
Комментарии
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Стефания Новак
Удивлен и расстроен? А то нацисты бьют по мирным городам и жителям! Его это расстраивает? А то что Израиль "лупит" по Газе и погибают дети?!
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20 час.
Николай Герасименко
"Он удивлён ударами России по У..."! А он не удивлен ударами Салорейха по гражданским объектам РФ 🇷🇺 и террористическим актам в отношении наших военных руководителей?
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20 час.
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