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Гатиятулин – главе Татарстана: «Спасибо за поддержку, мы ее ценим. Впереди новый сезон, новый вызов – как для игроков, так и для штаба»

Главный тренер « Ак Барса »  Анвар Гатиятулин высказался о предстоящем сезоне. Сегодня «Ак Барс» встретился с раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым перед стартом нового сезона.

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