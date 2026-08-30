От армейского склада к батарее: последний участок подвоза в 1944–1945 годах

]Боеприпасы могли числиться в наличии — и всё равно не доходить до батареи. Между учётной ведомостью и орудием оставались обменный пункт, полковой транспорт, разбитая дорога, а иногда несколько десятков метров, которые ящик приходилось тащить руками.