От армейского склада к батарее: последний участок подвоза в 1944–1945 годах

]Боеприпасы могли числиться в наличии — и всё равно не доходить до батареи. Между учётной ведомостью и орудием оставались обменный пункт, полковой транспорт, разбитая дорога, а иногда несколько десятков метров, которые ящик приходилось тащить руками.
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