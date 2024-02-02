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Это вам не Техас. Десятки американских наёмников пали от русских воинов

Это вам не Техас. Десятки американских наёмников пали от русских воинов

Фото: globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka Вчера 7,5K прочитали Экс-советник Пентагона, военный специалист, полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор сообщил, что в боевых действиях на стороне небратьев отправились на тот свет, по меньшей мере, 400 американских наёмников.

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Комментарии
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федор
Земля этим пиндосовским уродам стекловатой. В плен уродов не брать , только уничтожение. Эти бесы недостойны к себе отношения нормального как к воинам.
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12 час.

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