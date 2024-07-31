Товарищеские матчи. «Наполи» сыграет с «Брестом», «Монако» Головина против «Фейеноорда», «Гавр» Кузяева сразится с АЗ, «Сосьедад» Захаряна – с «Осасуной»

Товарищеские матчи Жирона Испания – Тулуза Франция Дата проведения 31 июля, 12:00 Онлайн матча Урава Ред Даймондс Япония – Ньюкасл Англия Дата проведения 31 июля, 13:30, «Сайтама-2002» Онлайн матча Реал Сосьедад Испания – Осасуна Испания Дата проведения 31 июля, 19:00 Онлайн матча Болонья Италия – Астерас Греция Дата проведения 31 июля, 19:00 Онлайн матча АЗ Алкмар Нидерланды – Гавр Франция Дата проведения 31 июля, 20:00 Онлайн матча Валенсия Испания – Леванте Испания Дата проведения 31 июля, 20:00 Онлайн матча Фейеноорд Нидерланды – Монако Монако Дата проведения 31 июля, 20:30, «Фейеноорд» Онлайн матча Лион Франция – Торино Италия Дата проведения 31 июля, 21:00 Онлайн матча Наполи Италия – Брест Франция Дата проведения 31 июля, 21:00 Онлайн матча Барселона Испания – Манчестер Сити Англия 2:2 (2:1, 0:1) Дата проведения 31 июля, 03:20, «Ситрес Боул» Онлайн матча Голы: 1:0 – 24 Виктор, 1:1 – 39 О`Райли, 2:1 – 45+2 Торре, 2:2 – 60 Грилиш.
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