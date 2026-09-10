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Царьград

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Житель Владимира избил мать до смерти: более 60 ударов

Житель Владимира избил мать до смерти: более 60 ударов

Перед Ленинским районным судом Владимира предстанет 49-летний местный житель, которого прокуратура обвиняет в нанесении тяжких увечий собственной матери, закончившихся ее гибелью.

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