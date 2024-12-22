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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аскаров – 2-я звезда матча с «Эдмонтоном» (2:3 ОТ): 39 сэйвов из 42. У вратаря 1 победа в 3 матчах 

Вратарь «Сан-Хосе» отразил 39 бросков из 42 в этой игре, потерпев 2-е поражение в текущем чемпионате НХЛ при одной победе, 92,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,30.

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