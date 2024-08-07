📚✨ У нас отличные новости! 🌟 Ведется прием на обучение на бюджетной основе! 🚀 В Волгоградский техникум железнодорожного транспорта -филиал Ростовского университета путей сообщения.
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📚✨ У нас отличные новости! 🌟 Ведется прием на обучение на бюджетной основе! 🚀 В Волгоградский техникум железнодорожного транспорта -филиал Ростовского университета путей сообщения.