"России – санкции, а нам – дешевый газ". Китайцев шокировала логика Европы

В начале сентября энергетическая игра между Россией и Европой вышла на новый уровень: ЕС хотел установить потолок цен на кремлевский природный газ, а Москва в ответ "полностью остановила его транспортировку на неопределенный срок".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии