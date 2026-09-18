Nasdaq, NVDA Lag Behind the S&P 500 E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! FOREXcom It seemed the reaction in equities a day after the rate hike was well received across markets, with many analysts sounding very bullish given how well stocks performed even as the Fed highlighted another hike by the end of the year.
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