Как правильно делать инъекции? Непременно сохрани себе эту информацию, пригодится!

Всегда боялся уколов и никогда не мог предположить, что научусь делать их самостоятельно! Но в жизни случается всякое, и однажды я оказался в непростой ситуации: мне срочно надо было сделать укол гормонального препарата от аллергии.
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