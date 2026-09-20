«Динамо-Брянск» начинает игру против «Алании»: составы команд

Матч начнется в 15:00, в составе брянского «Динамо» выйдут Акмурзин, Рапаков, Алехин и другие.Футболисты брянского «Динамо» начинают выездной матч 10-го тура Второй лиги (дивизион А) против владикавказской «Алании».
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