«Динамо-Брянск» начинает игру против «Алании»: составы команд

Матч начнется в 15:00, в составе брянского «Динамо» выйдут Акмурзин, Рапаков, Алехин и другие.Футболисты брянского «Динамо» начинают выездной матч 10-го тура Второй лиги (дивизион А) против владикавказской «Алании».