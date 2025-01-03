Токаев: Казахстан привержен стратегическому партнерству с Россией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время приезда президента России Владимира Путина в Астану в ноябре прошлого года он разъяснил внешнюю политику республики, а также приверженность к стратегическому партнерству и союзническим отношениям с РФ.
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