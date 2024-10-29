Versatile Diffusion

Перевод: Первая унифицированная многоточечная многомодальная рамка диффузии. Универсальная Диффузия может естественно поддерживать преобразование изображения в текст, вариацию изображения, текст в изображение и текстовую вариацию, а также может быть дополнительно расширена до других приложений, таких как разделение семантического стиля, двойное направляемое поколение изображений и текстов, редактирование скрытых изображений-текстов-изображений и другого.