Суд арестовал двух заместителей гендиректора парка «Патриот»

Хамовнический суд заключил под стражу двух заместителей руководителя парка «Патриот» - Сергея Федосова и Алексея Павлюкова.
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