В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и рухнул на строящиеся пути метро Всё произошло на станции «Спортивная».
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В Петербурге мужчина засмотрелся в телефон и рухнул на строящиеся пути метро Всё произошло на станции «Спортивная».
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