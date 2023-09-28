Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Купим за большие деньги.  Будут как миленькие продавать.Казахстан пересмо...
  • Boris Merfi
    а, что, их мало в Москве, может лучше церковь в ГрозномКадыров заявил, ч...
  • Алекс Сэм
    Да я думаю там не только пропаганда, а ещё заград отряды.В войсках РФ выст...

Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года

Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года

Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024-го. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ПОЧЕМУ АРМЕНИЯ, столько лет не  признала и не приняла в свой состав Нагорный Карабах? А теперь причитают?!! А теперь &quot;Россия виновата&quot;?...ну что такие дурачки?... ЧТО НАТВОРИОИ!... Мне так людей жалко.. Выезжают, удрученные, несчастные и говорит: &quot;ВСЕ ПОТЕРЯЛИ&quot;.. А одна пожилая женщина отчаянно кричала  из кузова грузовика:&quot;У МНЯ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ СВОЕГО ДОМА!! У МЕНЯ БОЛЬШЕ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!&quot;....😪😪😪
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх