Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года

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лина любимцева

ПОЧЕМУ АРМЕНИЯ, столько лет не признала и не приняла в свой состав Нагорный Карабах? А теперь причитают?!! А теперь "Россия виновата"?...ну что такие дурачки?... ЧТО НАТВОРИОИ!... Мне так людей жалко.. Выезжают, удрученные, несчастные и говорит: "ВСЕ ПОТЕРЯЛИ".. А одна пожилая женщина отчаянно кричала из кузова грузовика:"У МНЯ БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ БУДЕТ СВОЕГО ДОМА!! У МЕНЯ БОЛЬШЕ НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!"....😪😪😪