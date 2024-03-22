Это мифическое превосходство в воздухе США вскоре могут потерять превосходство в воздухе. Этот рефрен звучит на той стороне океана все громче и громче, и аргументация становится все внушительнее, поневоле начинаешь верить, что дело совсем не в триллионах на перевооружение.