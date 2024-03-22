Это мифическое превосходство в воздухе США вскоре могут потерять превосходство в воздухе. Этот рефрен звучит на той стороне океана все громче и громче, и аргументация становится все внушительнее, поневоле начинаешь верить, что дело совсем не в триллионах на перевооружение.
Это мифическое превосходство в воздухе
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ММ
"Военно-воздушные силы США с удовлетворением отмечают, что до недавнего времени, 15 апреля 1953 года, был зафиксирован последний раз, когда американский боевой самолет был сбит пилотируемым самолетом противника."- ВРУТ! Во время вьетнамской войны вьетнамский летчик ЛиСиЦин и его коллеги благополучно сбивали американские самолеты!
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23 час.
Андрей ПандовРихтер
Точно
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21 час.
Виталий Кирпиченко
Во времена Хрущёва был анекдот. Бог разослал по концам света архангелов, чтобы узнали, кто чем занимается. Прилетели. Докладывают: "Америка строит авианосцы, ракеты, базы. Германия, Франция, Англия тоже усиленно вооружаются!" -- "А СССР что делает?" -- спрашивает Бог. -- "Там кукурузу сеют на всех полях". -- "Они что, опять на Бога надеются?" -- возмутился Бог.
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20 час.
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