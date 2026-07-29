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В Минздраве сообщили, как решается проблема с дефицитом кадров в здравоохранении

В Минздраве сообщили, как решается проблема с дефицитом кадров в здравоохранении

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко дал обнадеживающий прогноз относительно кадровой ситуации в отечественной медицине, заявив, что дефицит медицинских работников в стране значительно сокращается .

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