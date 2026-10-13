Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией и встретиться с Путиным — Трамп

Глава киевского режима Владимир Зеленский должен сфокусироваться на заключении сделки с Россией. Об этом президент США Дональд Трамп в ночь на 13 октября заявил журналистам .
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