Суд Нижневартовска арестовал обвиняемого в смертельном ДТП до 28 сентября

Нижневартовский суд арестовал мужчину, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, до 28 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, а также по факту оскорбления и насилия в адрес сотрудников ДПС.
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