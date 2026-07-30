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Царьград

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Суд Нижневартовска арестовал обвиняемого в смертельном ДТП до 28 сентября

Суд Нижневартовска арестовал обвиняемого в смертельном ДТП до 28 сентября

Нижневартовский суд арестовал мужчину, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, до 28 сентября. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, а также по факту оскорбления и насилия в адрес сотрудников ДПС.

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