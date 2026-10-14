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Крымская газета

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14 октября в Крыму не будет воды в трёх районах: адреса

14 октября в Крыму не будет воды в трёх районах: адреса

14 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

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