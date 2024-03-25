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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бышовец о зарплатах в футболе: «Не нравится, как расходуют средства футболисты. Когда имеешь большие деньги, чтобы помогать футбольным школам и детям из необеспеченных семей… Этого не хватает»

«Сегодняшние зарплаты футболистов не идут в сравнение с теми, что были. В наше время в дублирующих составах человек получал 55 рублей.

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