Будни мужчин. Все что нам интересно

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Пригожин не видит улучшений в обеспечении боеприпасами ЧВК «Вагнер»

Пригожин не видит улучшений в обеспечении боеприпасами ЧВК «Вагнер»

Ситуация с боеприпасами у ЧВК «Вагнер» принципиально не поменялась. Об этом можно судить по ответу российского бизнесмена, общественного деятеля и основателя указанной частной военной компании Евгения Пригожина, данному на запрос издания MOS.

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