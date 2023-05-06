Пригожин не видит улучшений в обеспечении боеприпасами ЧВК «Вагнер»

Будни мужчин. Все что нам интересно

Ситуация с боеприпасами у ЧВК «Вагнер» принципиально не поменялась. Об этом можно судить по ответу российского бизнесмена, общественного деятеля и основателя указанной частной военной компании Евгения Пригожина, данному на запрос издания MOS.