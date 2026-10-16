Сериал «Трудно быть богом» завершился на удивительной ноте. Создатели сделали ставку на авантюрный экшен, философские идеи оригинала уступили место динамичному сюжету.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Президент Польши ...
- ЛС Песков: Россия хо...
- Shot: экс-полковн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым