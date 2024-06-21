СК России собрана доказательственная база совершения геноцида в годы Великой Отечественной войны на территории Тверской области

Следственным комитетом Российской Федерации в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнопленных на оккупированной территории Калининской (Тверской) области.
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