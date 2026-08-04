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Путин подписал закон об уведомлении россиян о кредитах через "Госуслуги"

Путин подписал закон об уведомлении россиян о кредитах через "Госуслуги"

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого микрофинансовые и кредитные организации будут обязаны с 1 октября 2027 года уведомлять граждан о кредите или займе.

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