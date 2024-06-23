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Александр Волков: «Готов вернуться через месяца три-четыре»

– Когда вы готовы вернуться? – Месяца через три-четыре я в принципе готов. Мне надо неделю, чтобы восстановиться, чуть отдохнуть и в любом случае я уже вернусь зал, чтобы опять выступить.

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