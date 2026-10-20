Утро пятницы у Сенного рынка: Необычное оживление в центре Петербурга Пятничный день в историческом центре Санкт-Петерграда выдался на редкость динамичным.
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Такого,что на ролике последнем даже в Кабуле,Тегеране пожалуй не увидишь.Что это такое ,молиться посреди улицы! А молящиеся омовение ( обязательное действие перед намазом)где совершили? Тоже на улице.Показуха чистой воды.
Ну и что такого произошло? Проверили документы - молодцы, а где результат проверки?