Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В ХМАО - Югре полицейские и общественники провели спортивный праздник для детей

В ХМАО - Югре полицейские и общественники провели спортивный праздник для детей

В Белоярском районе полицейские совместно с Общественным советом при ОМВД России по Белоярскому району и Движением Первых организовали спортивный праздник в рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии