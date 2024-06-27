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В Раде призвали готовиться к самой сложной зиме в новейшей истории Украины

В Раде призвали готовиться к самой сложной зиме в новейшей истории Украины

Депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории страны, поэтому гражданам следует готовиться и подыскивать дома, которые они смогут сами отапливать.

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