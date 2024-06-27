В Раде призвали готовиться к самой сложной зиме в новейшей истории Украины

Депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что предстоящая зима станет самой сложной в новейшей истории страны, поэтому гражданам следует готовиться и подыскивать дома, которые они смогут сами отапливать.