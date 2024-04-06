Гербольдт о Бойковой и Козловском: «В этом году они не смогли себя проявить в том объеме, в котором могли бы. Переход чего-то нового не показал»

— В парном катании сезон захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Как оцените их достижения? — Ребята катаются у моего бывшего тренера (у Тамары Москвиной), я знаю, насколько они работоспособные, как они выкладываются на каждой тренировке.